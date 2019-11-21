Пациент российского интерната захотел в тюрьму

В поселке Рамонь Воронежской области пациенты местного психоневрологического интерната вынуждены проводить время дневного отдыха на лавочках и «просто на земле», а также ходить в грязный туалет на улице. Об этом рассказал пациент Сергей Фатенков в одной из местных групп во «ВКонтакте», заявив, что предпочел бы интернату тюрьму. Свои слова он подкрепил фотографиями, сделанными в интернате.

По словам Фатенкова, пациентов будят в 5:30-6:00 вместо положенных 7:00. До завтрака они ходят по территории интерната голодные. Расположенные на улице туалеты «представляют собой ужасное зрелище». Судя по опубликованным фотографиям, убирают туалеты нечасто. Фатенков пожаловался, что там постоянно не хватает туалетной бумаги, и пациентам приходится рыться в мусорках, чтобы найти хоть какие-то ее остатки — это также есть на фото.

«Условия в интернате настолько ужасные, что, если бы у меня был выбор между тюрьмой и интернатом, я бы выбрал тюрьму. В интернате живет около 200 человек, около 15 абсолютно здоровы, я тоже абсолютно здоров. Больше всего поражает безразличие персонала и многочисленных проверяющих», — отметил Фатенков.

Ранее в психоневрологическом интернате Хабаровского края отравились более ста человек. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке интерната. Они в том числе касались обработки яиц, условий хранения продуктов и отсутствия технологических карт на блюда. Специалисты взяли пробы воды и еды и продолжают расследование.

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