Кудрин отказал попрошайке в подаянии

Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке. Об этом в своем Facebook-аккаунте рассказал журналист «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

По его словам, инцидент произошел 18 ноября на Бульварном кольце, когда он прогуливался с политконсультантом из Вашингтона. Мартынов написал, что впереди него шел Кудрин с охранником, которые столкнулись с попрошайкой. Последний попросил у председателя Счетной палаты денег, однако получил отказ.

Журналист отметил, что у него и его собеседника также попросили помощи, после чего политконсультант обратился к Кудрину с вопросом: «А у вас тоже денег не нашлось, да?» «Председатель Счетной палаты улыбнулся устало и помотал головой», — заключил журналист.

Мартынов отметил ироничность произошедшего с учетом самой известной фразы Кудрина: на посту министра финансов он, в частности, запомнился высказыванием «денег не дам, денег нет». Оно также вошло в пародию на чиновника, показанную на Первом канале в передаче «Мульт личности».

Ura.ru сообщило, что в переписке с корреспондентом издания Кудрин не отрицал, что подобный инцидент действительно произошел.

В ноябре 2017 года Кудрин заявлял, что у правительства нет денег на выплату пенсий. Позже он уточнил, что речь идет о том, что фонд дефицитен без серьезных вливаний из федерального бюджета, из-за которых в России не хватает средств на инвестиции в развитие страны.

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