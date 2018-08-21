Кудрин насчитал денег в бюджете еще только на один кризис

Средств Фонда национального благосостояния хватит России, чтобы пережить еще лишь один финансовый кризис, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионной системы. Поэтому к Фонду нельзя «подвязывать выплаты пенсионной системы», передает слова Кудрина РИА «Новости».

Кудрин напомнил, что в 2008-2009 годах половина всего резервного фонда была потрачена на спасение бюджетной системы, включая Пенсионный фонд. По данным Минфина, к началу 2009 года в Резервном фонде было 4,8 триллиона рублей. Год спустя от них остались 1,8 триллиона рублей.

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«На сегодня резервного фонда нет, остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой кризис, пока у нас больше средств нет. Мы не можем к нему подвязывать выплаты пенсионной системы», — сказал Кудрин

О том, что неоправданный рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения может спровоцировать банковский кризис в течение двух лет, ранее уже предупреждало рейтинговое агентство «Эксперт».

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