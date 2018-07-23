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Названы сроки нового кризиса

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Василий Олейник

Мировые и, в частности, российский фондовые рынки ожидает масштабный кризис уже в августе. С таким прогнозом выступил эксперт ГК «Финам» Василий Олейник.

«Рынок по-прежнему остается чисто новостной, и все будет зависеть от геополитики, поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Пока лишь можно сказать с уверенностью одно — худшее еще впереди и острая фаза начнется в августе», — пишет он в опубликованном в понедельник, 23 июля, обзоре.

Текущую ситуацию на мировых рынках Олейник называет «крайне опасной», в качестве аргумента он приводит воинственную риторику президента США Дональда Трампа, который еще в пятницу, 20 июля, выразил готовность обложить китайский импорт на сумму в 500 миллиардов долларов заградительными пошлинами.

Еще один негативный фактор, который отразится на мировой торговле, по словам Олейника, также связан с США и Китаем — это готовность Вашингтона обложить 10-процентной пошлиной китайские товары объемом в 75 миллиардов долларов вдобавок к уже имеющимся ограничениям.

Трамп ранее выдвинул китайским властям ультиматум и пригрозил обложить пошлинами практически весь импорт товаров из Китая в США, если Пекин не поменяет свою торговую политику.

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