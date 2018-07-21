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МВФ раскритиковал экономическую политику Трампа

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Кристин Лагард

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что начатая Вашингтоном торговая война может серьезно повлиять на темпы роста мировой экономики. Об этом в ходе встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе заявила директор-распорядитель организации Кристин Лагард, передает Reuters.

По ее словам, пошлины и тарифы, вводимые Соединенными Штатами, «безусловно оказывают влияние, и при худшем сценарии могут привести к снижению глобального ВВП на 0,5 процента».

20 июля Трамп в интервью телеканалу CNBC признался, что готов обложить протекционистскими пошлинами практически весь импорт из Китая в США. В настоящий момент власти США уже ввели пошлины против китайского импорта на сумму в 34 миллиарда долларов, в ближайшее время эту сумму доведут до 50 миллиардов. «Я готов дойти до 500 [миллиардов]», — заявил Трамп ведущему телеканала Джо Кернену.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в конце 2017 года, когда Трамп одобрил введение первых заградительных мер в отношении китайских товаров. В дальнейшем протекционистские меры в отношении Китая, а также Европы, России и всего мира только расширялись, что привело к развязыванию полномасштабной торговой войны.

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