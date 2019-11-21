Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии

Союзнические отношения Москвы и Белграда не пострадают из-за возможного инцидента с участием сотрудника российского посольства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 21 ноября.

Песков также отметил, что в Кремле деталей случившегося не знают, необходимо разобраться в ситуации.

17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом. На кадрах видно, как мужчины обмениваются пакетом на парковке в Белграде. Сообщается, что в нем находились деньги.

По данным сербских СМИ, встреча состоялась несколько лет назад, однако видеозапись смогли опубликовать в сети лишь с 50-го раза. Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи.

Позже газета «Вечерне новости» сообщила, что незнакомец, попавший на видео во время встречи с российским офицером, скорее всего, не имеет отношения к госслужбам Сербии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!