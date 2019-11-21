Кенгуру изуродовал гулявшую с собакой женщину

Жительница австралийского штата Виктория получила серьезные травмы лица после того, как во время выгула собаки ее атаковал кенгуру. Об этом сообщает издание The Mirror.

Австралийка по имени Дина (Dina) выгуливала собаку на побережье. Она отпустила питомца с поводка, и собака погналась за кенгуру. Хозяйка попыталась оттащить собаку и столкнулась лицом к лицу с сумчатым.

Кенгуру повалил девушку на землю. Он начал бить ее и прыгать по ней. Пострадавшая не могла защититься от атаки. Ей пришлось притвориться мертвой, чтобы остановить животное.

После произошедшего Дине потребовалась операция для лечения ран на ногах, также ей наложили 25 швов на лицо. Австралийка заявила, что она не винит кенгуру в произошедшем. Она призналась, что почувствовала страх животного и подчеркнула, что люди вторгаются в дикую природу и должны уважать ее.

Сумчатое атаковало женщину в нескольких метрах от пешеходной дорожки. На этой тропе установлены предупреждающие знаки, которые рекомендуют владельцам собак держать их на поводках.

Ранее сообщалось, что в Ереване, Армения, стая бездомных собак растерзала в городском зоопарке трех кенгуру. Представители пресс-службы зоопарка сообщили, что пять-шесть бродячих собак забрели на территорию рано утром 31 октября, напали на трех красношейных кенгуру и смертельно ранили их.

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