Ради Дальнего Востока захотели запустить лоукостер

Член Совета Федерации Иван Абрамов предлагает создать специального регионального авиаперевозчика с целью увеличения доступности билетов на Дальний Восток. Об идее сенатора пишет газета «Известия».

Представитель верхней палаты парламента отметил, что намерен поднять этот вопрос уже 25 ноября, когда будет очередной раунд обсуждения бюджета на грядущие годы. «Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру "Победы", которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», — пояснил идею сенатор.

При этом никаких расчетов он не привел, по его словам, оценивать инициативу пока рановато, но, согласно его собственной оценке, это обойдется бюджету в районе 10 миллиардов рублей. Минфин не в курсе подобной инициативы, Минтранс же поддержал идею, но при условии, что реализовывать ее будут не за государственный счет.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что авиакомпании, которые обслуживают жителей Дальнего Востока, должны иметь преференции и льготы, в частности, им должен быть упрощен доступ к доходным маршрутам.

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