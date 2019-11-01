Представлен новый Airbus с комфортным экономклассом

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Австралийский лоукостер Jetstar впервые продемонстрировал новый Airbus A321neo, на котором будут выполняться рейсы с 2020 года. Об этом сообщает News.com.au.

Согласно концепции перевозчика, за счет использования легких грузовых контейнеров лайнер будет сжигать меньше топлива и таким образом позволит авиакомпаниям снизить стоимость билетов. Салон нового самолета, вмещающий 232 пассажирских места, разработан таким образом, чтобы путешественники во время перелета чувствовали себя максимально комфортно.

К примеру, внутри установлены эргономичные кресла бренда Recaro с удобными подлокотниками, суживающимися к концу. Кроме того, размер подвесных полок для хранения ручной клади увеличился на 40 процентов, а светодиодное освещение на потолках позволит пассажирам адаптироваться к разным этапам полета.

Вдобавок в спинки кресел Airbus A321neo будут встроены откидные пластиковые карманы для хранения смартфонов, планшетов и других личных вещей. Также пассажиры смогут воспользоваться развлекательной мультимедийной системой и подключить к ней свои устройства через USB-порт.

Jetstar получит первую партию лайнеров с 2020 года и сперва будет осуществлять на них внутренние перевозки, а затем международные.

В октябре компания Airbus придумала метод борьбы с очередями в туалеты самолетов. Около них предложили установить камеры, которые будут снимать собравшихся в очередь пассажиров. Запись с камер будет транслироваться членам экипажа, и если возле уборных скопится слишком много людей, бортпроводники перенаправят их в другие туалеты.

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