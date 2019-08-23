Найден способ превратить места экономкласса в кровати

Авиакомпания Air New Zealand предложила способ провести перелет в горизонтальном положении в экономклассе. Об этом сообщает The Sun.

Технологию, которая позволяет превратить ряд кресел в полноценную кровать или детскую игровую зону, назвали Skycouch. Установив кровать после взлета, пассажиры могут лежать на протяжении всего рейса: матрас занимает все пространство между спинками кресел соседних рядов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо приобрести все три сиденья в ряду и доплатить 200 долларов (13 тысяч рублей) за Skycouch.

Пассажиры высоко оценили идею Air New Zealand. «Лучшее, что можно было придумать, — это кровать. Мы летели в отпуск 14 часов, и семь из них наши дети спали. Для меня это огромное облегчение», — поделилась впечатлениями одна женщина. «Skycouch во время нашего перелета в США был потрясающим. Я бы хотела, чтобы эту услугу предоставляла каждая авиакомпания», — добавила другая.

В июле Федеральное управление гражданской авиации США сертифицировало революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему тесноты на центральных креслах в самолете. Новая конфигурация подразумевает небольшое смещение всех центральных кресел назад. Это позволило увеличить ширину центрального кресла с 18 до 23 дюймов (с 45,7 до 58,4 сантиметра). Благодаря зигзагообразной форме подлокотников пользоваться каждым подлокотником могут сразу два пассажира.

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