«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителей перевозчика.

В авиакомпании призвали пассажиров регистрироваться на рейсы онлайн, чтобы подорожание билетов не продолжилось. Тарифы повысятся с 28 октября.

16 октября сообщалось, что билеты на рейсы «Победы» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.

Таким образом перевозчик намеревался исполнить решение Московского городского суда, который запретил «Победе» отдельно взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках в заграничных воздушных гаванях.

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