Авиабилеты «Победы» резко подорожают

Авиабилеты на рейсы российского лоукостера «Победа» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро (примерно 1777 рублей). Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представительницу авиакомпании Елену Селиванову.

Отмечается, что увеличение цен произойдет с 28 октября 2019 года. Это связано с тем, что теперь авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.

Таким образом перевозчик исполнит решение Московского городского суда, который запретил «Победе» отдельно взимать с пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках в заграничных аэропортах.

Отмечается, что в российских аэропортах регистрация на стойке не считается отдельной услугой, однако в зарубежных воздушных гаванях это не так: перевозчики платят за регистрацию пассажиров на стойке отдельно. По словам Селивановой, каждый аэропорт сам назначает размер таких выплат, но в среднем они составляют примерно 25 евро.

Поскольку средняя стоимость авиабилетов «Победы» из-за границы в одну сторону зимой 2018 года составила 4,5 тысячи рублей, то увеличение цен составит примерно в 40 процентов.

В мае сообщалось, что авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», стала лидером среди всех европейских лоукостеров по темпам роста 2018 года. Это подтверждает рейтинг ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation) — одного из самых надежных источников авиационной и туристической информации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!