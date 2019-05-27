«Победа» стала первым в Европе лоукостером по темпам роста

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», стала лидером среди всех европейских лоукостеров по темпам роста в 2018 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе авиакомпании, где уточнили, что эти данные подтверждает рейтинг ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation) — одного из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации.

В 2018 году авиакомпания «Победа» перевезла 7,2 миллиона клиентов, увеличив пассажиропоток по сравнению с показателем 2017 года на 56,8 процента. Такой рост обеспечил российской компании абсолютное лидерство в лоукост-сегменте. В отчете CAPA говорится, что совокупный прирост пассажиропотока всех низкобюджетных перевозчиков Европы составил 13 процентов.

«Мы уже привыкли ставить рекорды, оправдывая название компании в российских и международных рейтингах. Но наша команда не расслабляется и сделает все возможное, чтобы не только сохранить лидирующие позиции: мы знаем, как сделать "Победу" еще эффективнее», — прокомментировал новость генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Достигнутые результаты в компании связывают с новой стратегией «100 миллионов пассажиров к 100-летию "Аэрофлота"», которая была принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. По итогам 2017 года, с объемом перевозок 50,1 миллиона пассажиров, группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 миллиона пассажиров в 2023 году, когда «Аэрофлот» отметит вековой юбилей.

Роль ключевого драйвера роста в стратегии отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа», которая сегодня предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер в составе группы, который имеет гигантский потенциал на российском рынке, будет ежегодно перевозить 25-30 миллионов пассажиров.

