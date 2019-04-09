«Аэрофлот» и его дочерние компании подтвердили лидерство по объемам перевозок

Авиакомпания «Аэрофлот» в марте 2019 года увеличила объемы перевозки пассажиров на 13,8 процента, всего она перевезла около 3 миллионов человек. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Второй авиакомпанией по объемам перевозок в России названа «S7», которая перевезла 908,2 тысячи пассажиров (рост 13,6 процента). На третьем месте по количеству перевезенных человек — компания «Победа» — 726,4 тысячи пассажиров. При этом низкобюджетный перевозчик продемонстрировал самую высокую динамику роста — плюс 47,4 процента.

Замыкают пятерку лидеров авиакомпания «Россия» — 711,3 тысячи пассажиров (плюс 9,1 процента) и «Уральские авиалинии» — 662,5 тысячи пассажиров (плюс 8,8 процента).

В опубликованных данных за март нет ничего удивительного, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «В прошлом году "Аэрофлот" обнародовал свою стратегию развития и там уже были обозначены очень высокие показатели и динамичные темпы роста. Особенно это касается авиакомпании "Победа". В общем-то она и в прошлом году была у нас в стране лидером по росту перевозок. И в этом году тоже — лоукост-сегмент максимально востребован. И в ближайшие годы ее показатели вырастут в разы — "Победа" подняла очень большой пласт пассажиров, которые раньше вообще не пользовались воздушным транспортом», — заметил эксперт. «Если же брать группу "Аэрофлот" в целом, то переориентация аивакомпании "Россия" на социальные перевозки тоже сыграла и еще сыграет свою роль, она становится основным перевозчиком на субсилированных направлениях. Также, пассажиропоток и в "России" и в "Аэрофлоте", в частности, увеличило появление безбагажных тарифов, что привело к снижению минимальной цены билетов. Так что "Аэрофлот" будет играть все большую роль в общем объеме авиаперевозок», — резюмировал эксперт.

Как отмечает Росавиация, в марте 2019 года российские авиаперевозчики обслужили 8,86 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 13 процентов. Пассажирооборот в марте 2019 достиг отметки в 23,16 миллиарда пассажирокилометров. Всего за январь-март 2019 пассажирооборот составляет 64,6 миллиарда пассажирокилометров.