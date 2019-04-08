Авиакомпания «Россия» открыла фирменный онлайн-магазин

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») запустила собственный онлайн-магазин, где можно приобрести брендированную сувенирную продукцию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Товары, предлагаемые магазином, разделены на пять категорий. Так в категории «Авиамодели» представлены коллекционные копии самолетов авиакомпании «Россия» в различных масштабах. В частности, флот включает в себя модели как в классической раскраске, так и в специальных ливреях: «Тигролет», «Леолет», «Зенитолет», летом ассортимент дополнят модели «Спортолета».

В категории «В путешествие» можно выбрать товары перелета и отдыха: чехлы для чемоданов, трикотажные сумки и надувные игрушки для плавания. Брендированные сувениры и канцелярские товары, чехлы для телефонов, настольные часы и многое другое представлено в категории «Приятные мелочи».

Также можно приобрести целые подарочные наборы, в которые входит авиамодель в специальной ливрее и несколько сувениров в. Еще один раздел — футбольный клуб «Зенит»» предлагает кобрендинговую сувенирную продукцию, созданную благодаря сотрудничеству авиакомпании и футбольного клуба, официальным перевозчиком которого «Россия» является с 2014 года.

Совокупная маршрутная сеть авиакомпании «Россия» насчитывает более 130 направлений. По итогам 2018 года «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, и была признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково, а также была удостоена премии Skyway Service Award в номинациях «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях», «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки». Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов.