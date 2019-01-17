Авиакомпания «Россия» полностью обновила меню на дальневосточных рейсах

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в течение января 2019 года в рамках программы по улучшению сервиса проводит полное обновление бортового меню на дальневосточных рейсах, которое считает важнейшей составляющей обслуживания пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Авторы нового меню утверждают, что в предложенных блюдах учитываются вкусы и предпочтения жителей региона, продукты используются преимущественно местные, а вся еда ориентирована на современный тренд здорового питания. Акцент был сделан на экологически чистые продукты: лосось, нерку, креветки, кальмара, краба, осьминога, угря.

Фото: авиакомпания «Россия» 1 /5

С 1 января на рейсах из Южно-Сахалинска пассажирам бизнес-класса предложены новые блюда: крудите с сырным соусом, севиче из краба и авокадо, тажин из курицы с медовыми грушами, креветка, запеченная с крабом, говядина в соусе «Якитори».

В начале января на рейсах из Магадана расширен ассортимент горячего питания для бизнес-класса — в него вошли гратен из картофеля, форель гриль, семга паровая, мясные, рыбные и овощные блюда на гриле, новые виды муссовых и желейных пирожных. В качестве горячего блюда пассажирам экономического класса предложено новое блюдо — куриная грудка по-тайски.

С 16 января 2019 года на рейсах из Хабаровска пассажиры бизнес-класса смогут оценить балык кеты холодного копчения, рыбу палтус холодного копчения, икру кеты слабосоленую, семгу в соусе терияки. В состав горячих блюд пассажиров экономического класса войдет курица по-сычуаньски, аджапсандал с говядиной и кета под маринадом.

На рейсах из Владивостока с 21 января в состав закуски для пассажиров бизнес-класса войдут палтус, нерка, осьминог копченый, кальмар отварной, креветка жареная; в числе горячих блюд будет предложена нерка в устричном соусе, а в качестве гарнира к мясу можно будет попробовать жареный папоротник с овощами. Для пассажиров экономкласса в горячее блюдо добавлена нотка пикантности в виде софрито (итальянская пассеровка), также пассажиры смогут оценить кету пикантную, приготовленную по особому рецепту.

