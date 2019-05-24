«Победа» признана самым пунктуальным авиаперевозчиком Внуково

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), заняла первое место среди перевозчиков с пассажиропотоком свыше миллиона человек в рамках премии «Рейтинг пунктуальности авиакомпаний» по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания «Победа», выполнив в осенне-зимнем сезоне 14120 рейсов из аэропорта Внуково, перевезла 2,465 миллиона клиентов. Показатель пунктуальности составил 94,1 процента.

В сообщении отмечается, что благодаря своей ценовой политике и уникальной модели «Победа» стала самым востребованным перевозчиком на российском рынке.

Средняя загрузка рейсов авиакомпании составляет 94 процента, а на большинстве рейсов достигает 100 процентов. Это самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

В 2018 году «Победа» продала более 400 тысяч билетов по минимальным тарифам 499/999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. В наступившем году «Победа» планирует перевезти не менее 10 миллионов клиентов. Этого результата компания надеется достигнуть за счет пополнения парка и наращивания маршрутной сети.