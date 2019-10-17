Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной

В Министерстве транспорта предложили обсудить введение платной регистрации на стойках в аэропортах России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в обсуждении должны принять участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и представители рынка. Кроме того, в Минтрансе ознакомлены с рисками введения дополнительной платы для пассажиров за регистрацию в аэропорту, если эту услугу исключат из стоимости авиабилета.

Ранее в октябре сообщалось, что в конце месяца авиабилеты на рейсы российского лоукостера «Победа» из-за границы в Россию станут дороже на 25 евро. Это связано с тем, что по решению Московского городского суда авиакомпании придется включить в стоимость авиабилета регистрацию пассажиров на стойках в зарубежных аэропортах.

В российских аэропортах регистрация на стойке не считается отдельной услугой, однако в заграничных воздушных гаванях это не так: перевозчики платят за регистрацию пассажиров на стойке отдельно.

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