Раскрыты самые дешевые билеты на море

Определены самые демократичные направления пляжного отдыха в августе 2019 года. Об этом говорится в исследовании сервиса продажи авиабилетов Aviasales, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего подешевели поездки на Мальту, в Лиссабон и в Барселону. Авиабилеты на Мальту подешевели на 17 процентов (средняя стоимость 19 тысяч рублей), в Лиссабон — на 16 процентов (22,5 тысячи рублей), в Барселону — на 11 процентов (21 тысяча рублей). Также подешевели экзотические направления: Бали (на 7 процентов, средняя цена билета — 46,5 тысячи рублей) и Бангкок (на 6 процентов, 31 тысяча рублей).

Дешевле стали также поездки на курорты Средиземноморья и Черного моря — в Ларнаку (в среднем 21 тысяча рублей), Афины и Бургас (средняя цена билетов — 19 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что российские туристы выразили предпочтение зарубежным курортам перед отечественными. Главная причина этого — низкий уровень сервиса (так считают 30 процентов опрошенных) и высокие цены на отдых на российских курортах (это мнение 51 процента опрошенных).

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