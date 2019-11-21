Стало известно о новом заложнике захватившего свою беременную жену следователя

38-летний ростовский следователь Следственного комитета (СК) Сергей Ткачев помимо членов семьи удерживал в квартире одну из своих коллег. Об этом в четверг, 21 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, после того как Ткачев поссорился со своей беременной женой Аллой и взял ее в заложники, к нему приехал брат и попытался его успокоить. Ничего не вышло и, забрав из квартиры ребенка, брат уехал. Тогда к Ткачеву пришла мама с его коллегой — руководительницей местного отдела СК Натальей Кушнаревой. Мужчина закрыл их в квартире и, удерживая уже трех женщин, угрожал им пистолетом.

Спустя несколько часов квартиру мужчины взяли штурмом. Уголовное дело в отношении него лично возбудил генерал-лейтенант Игорь Краснов, заместитель председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

20 ноября сообщалось, что до захвата заложников к следователю пришли с обысками — предположительно, по делу главы ростовского управления ФСИН Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны. Ткачев не открыл полиции дверь и забаррикадировался в квартире.

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