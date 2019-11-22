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В России стало больше случаев избиений военнослужащих командирами

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В Главной военной прокуратуре сообщили об участившихся случаях рукоприкладства командиров в войсках по отношению к подчиненным, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главного военного прокурора Сергея Скребца.

По данным ведомства, с начала года пострадали более 100 военнослужащих. По словам Скребца, эти цифры подтверждают, что «поддержание управляемости подразделений на кулаках» еще не изжито. Сами же нарушители объясняли свои действия тем, что порядок в подразделениях невозможно поддерживать в рамках уставных полномочий.

«Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», — сказал прокурор.

Он отметил, что в 2019 году наблюдается общая стабилизация преступности в армии, однако возросло число преступлений, связанных с насилием и хищениями.

25 октября произошло убийство восьми человек в воинской части поселка Горный. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, первой его жертвой стал командир роты. По одной из версий, надо ним издевались старослужащие. На допросе солдат говорил, что в тот день погибшие обещали изнасиловать его.

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