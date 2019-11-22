Во всех бурятских школах заговорят на бурятском

Сто процентов школ Бурятии в 2020 году начнут преподавать ученикам бурятский язык. Об этом рассказал замминистра образования республики Доржи Ангархаев, передает издание «Номер один».

Также преподавание бурятского должно начаться в половине детских садов региона. Ангархаев отметил, что в 2020 году заканчивает действие госпрограммы по развитию бурятского языка, но власти уже готовят новую программу, которая будет рассчитана на 2021-2025 годы.

Из бюджета Бурятии выделяются средства на подготовку учителей бурятского языка, также принято решение о выделении денег на стипендии студентам, обучающимся на преподавателей бурятского, добавил чиновник.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru