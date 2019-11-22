США спасли важную российскую отрасль от краха

Поскольку Министерство обороны России и другие силовые структуры почти не покупают российские патроны, единственным выходом для отрасли стал американский рынок. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов, сообщает РИА Новости.

По его словам, последние 12 лет патронные заводы в России выживают исключительно за счет экспорта в США, иначе они бы закрылись. При этом за океаном такой большой рынок, что все российские предприятия-экспортеры занимают на нем только семь процентов, утверждает Морозов.

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В апреле этого года индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что поставки отечественных патронов на экспорт сократились за счет европейских покупателей.

Он призвал увеличить продажи оружия и боеприпасов и вернуть начальную военную подготовку в школах. Абрамов подчеркнул, что культура обращения с оружием дает необходимые в специальных ситуациях навыки и возможность гармонично развиваться.

Между тем, как показывают исследования Конференции ООН по глобальной торговле и развитию (ЮНКТАД) и аудиторско-консалтинговой сети EY (проведены отдельно), именно США являются главными источниками прямых иностранных инвестиций в российский бизнес, несмотря на санкции.

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