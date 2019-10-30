США приревновали Россию из-за дружбы с Саудовской Аравией

Сотрудничество России и Саудовской Аравии вызывает ревность у США и американского бизнеса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, которого цитирует РИА Новости.

«У многих действительно есть некое удивление, как быстро это все произошло. Им интересен этот опыт. Есть только несколько фондов, которые настолько успешно продвинулись по пути привлечения саудовских средств, как продвинулся РФПИ в построении такого количества партнерств по проектам», — отметил Дмитриев.

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По его словам, власти Саудовской Аравии дают четкие сигналы о том, что сотрудничество с Россией носит стратегический, а не тактический характер.

Ранее Дмитриев говорил об интересе российских негосударственных пенсионных фондов и крупных банков к IPO (первичному размещению акций на бирже) крупнейшего предприятия Саудовской Аравии — государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Размещение должно стать крупнейшим в истории — правительство страны, владеющее 100-процентным пакетом, готовится продать 5-процентную долю.

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