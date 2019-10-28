Определен размер инвестиций со странами Востока по нацпроектам

Реализация национальных проектов в России создает большие возможности для инвестиций с партнерами в проекты совместно с партнерами с Ближнего Востока на 200 миллиардов долларов в целом ряде отраслей экономики. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Работа с крупнейшими компаниями на саудовском рынке обеспечит не только инвестиции в российскую экономику, но обмен опытом и экспертизу», — заключил Дмитриев. По его словам, наиболее интересны проекты в сфере высоких технологий, включая технологии искусственного интеллекта.

Сотрудничество между странами вписывается в рамки национального проекта Международная кооперация и экспорт. Он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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