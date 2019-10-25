На кондитерской фабрике в Улан-Удэ поставят новое оборудование для экспорта

Крупнейшая на Дальнем Востоке улан-удэнская кондитерская фабрика Амта начнет в 2020 году производство продукции для экспортных поставок в Китай и Монголию. Об этом сообщил глава предприятия Юрий Рукавишников, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Новую автоматическую линию производства собираются запустить весной следующего года. «Это нам даст возможность производить конфеты для больших экспортных поставок в Китай и Монголию — 15 наименований, востребованных в этих странах», — рассказал Рукавишников.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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