Россия удвоила товарооборот со странами Африки

Объем товарооборота России со странами Африки с 2010 года вырос более, чем в два раза и составил порядка 20,4 миллиарда долларов. Такие данные привел глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Потенциал практически бесконечен, надо стремиться наращивать объем», — констатировал он. Глава ТПП также отметил, что объем российского товарооборота со странами африканского континента не сопоставим с показателями Китая или США. Например, товарооборот Китая и Африки достигает 165 миллиардов долларов, а США и Африки — 37 миллиардов долларов.

Развитие производства в России предусмотрено целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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