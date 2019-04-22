Россиян захотели вооружить

В Ростехе предложили популяризировать владение оружием в России, чтобы увеличить его продажи, а также продажи боеприпасов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на индустриального директора кластера «Вооружение» госкорпорации Сергея Абрамова.

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По его словам, из-за санкций выручка отрасли снизилась на более чем 10 миллиардов рублей. В частности, сократились поставки отечественных патронов в связи с отказом от них европейских покупателей.

Абрамов добавил, что, по его мнению, человек, который воспитан на культурном обращении с оружием, воспитан по своей сути. «Культура обращения с оружием — это как культура обращения с автотранспортом или другим сложным видом техники. Это дает не только те навыки, которые нужны в специальных ситуациях, но и возможность гармонично развиваться», — сказал он.

Представитель Ростеха также отметил, что поддерживает предложение ввести начальную военную подготовку в школах. По его мнению, такие уроки в советское время «давали очень много положительных результатов».

В период с 2014 по 2018 год основными мировыми экспортерами оружия оставались США, а также Россия, несмотря на санкции. Мировой объем продаж вооружений увеличился на 7,8 процента в сравнении с предыдущим пятилетним периодом. Совокупная доля США и России в продажах оружия составила 57 процентов от общемирового.

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