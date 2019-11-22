Назвавшая горожан «мразями» российская чиновница объяснилась

Начальница управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен объяснилась за высказывание о жителях-мразях. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный горожанин» — сказала Лесонен. По ее словам, это важнее того, где она работает и какую должность занимает.

Чиновница добавила, что решила убраться во дворе, поскольку «было грязно». Она выразила надежду, что этот поступок станет «примером для жителей города, в котором они родились».

20 ноября на своих страницах в соцсетях Лесонен написала, как ходила выбрасывать мусор возле дома. Она возмутилась, что вокруг оранжевой «спецклетки» для пластика были разбросаны «мириады водочных бутылок, окурков, огрызков и прочих остатков трапезы». Тех, кто не донес свой мусор до баков, она назвала мразями.

До 25 ноября чиновница находится в отпуске. После этого ее попросят написать заявление об увольнении по собственному желанию.

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