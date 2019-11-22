Австралиец избил беременную мусульманку и попал на видео

dailymail.co.uk

Женщину мусульманского вероисповедания на позднем сроке беременности избил незнакомый мужчина в кафе в пригороде австралийского Сиднея Параматте. Видео инцидента, заснятое камерами наблюдения, публикует таблоид The Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как мужчина подходит к трем женщинам в платках, сидящим за столиком, и после короткого разговора набрасывается на одну из них с кулаками. Прежде чем его оттаскивают, он успевает нанести ей серию ударов по голове и пнуть ногой после того, как она падает на пол. Сообщается, что женщина находится на 9-м месяце беременности.

Нападавшего задержали и опознали как 43-летнего Стипе Лозину. Как сообщила жертва, во время нападения он кричал «мусульмане изнасиловали мою маму». Он 14 раз ударил женщину кулаками, результатом стали ушибы и психологическая травма. На следующий день мужчина попросил отпустить его под залог, но суд не позволил ему уйти.

По данным издания, Лозина не знал жертву, но был известен полиции как многократный нарушитель закона. 31-летняя пострадавшая пожелала остаться анонимной, но вместе с мужем обратилась к социальным сетям через знакомого. По ее рассказу, она редко куда-либо выходит, но в тот вечер ее супруг согласился остаться с детьми и отпустить ее выпить кофе с подругами.

Австралийские власти обращают особое внимание на преступления против мусульман с момента теракта экстремиста Брентона Тарранта. 15 марта Таррант с автоматическим оружием напал на две мечети в городе Крайстчерч. Тогда погиб 51 человек, 40 были ранены. Убийца транслировал происходящее в интернете и за день до бойни опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена»: в нем он утверждает, что мировые лидеры хотят добиться деградации и исчезновения белых людей.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!