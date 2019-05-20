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Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться

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Британский врач с 23-летней практикой Кит Волверсон (Keith Wolverson) был обвинен в проявлении дискриминации по отношению к мусульманке. Об этом сообщает The Mirror.

По словам доктора, женщина в никабе привела на осмотр десятилетнюю дочь, которая страдала от тонзиллита. Медик начал расспрашивать ее о симптомах, которые проявились у девочки, однако не смог разобрать ответа. Он попросил женщину открыть лицо, и она без возражений выполнила просьбу врача. Однако позже мусульманка сообщила своему мужу, что медик вел себя оскорбительно по отношению к ней. Супруги подали жалобу на Волверсона руководству больницы, заявив, что доктор заставил женщину снять никаб, отказываясь проводить консультацию, пока она не подчинится.

В отношении медика было начато расследование, которое ведет Главный медицинский совет Великобритании. Узнав о жалобе, Волверсон решил оставить медицинскую карьеру, не дожидаясь результатов следствия. «Я чувствую, что произошла серьезная несправедливость. Я больше не хочу быть врачом», — заявил медик, добавив, что из-за подобных инцидентов в стране скоро не останется врачей.

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