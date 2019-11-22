Запуск паромов между Крымом и Турцией опровергли

Паромное сообщение между Турцией и Крымом пока не возобновлено. Об этом заявила директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова, пишет РИА Новости в пятницу, 22 ноября.

По ее словам, вопрос находится на стадии переговоров.

Ранее ТАСС со ссылкой на Серову сообщал о запуске грузового сообщения между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак после двухлетнего перерыва. Предполагалось, что паромы будут ходить раз в неделю.

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Турция отказывалась принимать паромы с полуострова в течение последних двух лет.

Морская торговля между Крымом и Турцией была приостановлена в 2015 году после того, как турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик, затем, спустя год, сообщение было восстановлено. Однако в 2017-м власти Турции решили не принимать корабли под любым флагом, прибывающие из портов Крыма.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение. Киев и страны Запада отказались признать результаты голосования и ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших республику, а также людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

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