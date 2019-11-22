Между Турцией и Крымом начали ходить паромы

Паромное сообщение между Турцией и Крымом возобновилось после двухлетнего перерыва. Об этом сообщила директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова, информирует ТАСС в пятницу, 22 ноября.

Паромы будут ходить регулярно раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Турция отказывалась принимать паромы с полуострова в течение последних двух лет. В частности, в марте 2017-го турецким паромам, прибывшим из Севастополя, не давали пришвартоваться в порту. «Получается, что причина в том, что Турция не признает российский Крым. По логике выходит так. Российские корабли из других регионов принимаются, из Новороссийска, например, а из Крыма — нет», — рассказывал директор оператора паромного сообщения Станислав Гвоздилов.

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Морская торговля между Крымом и Турцией была приостановлена в 2015 году после того, как турецкие ВВС сбили над Сирией российский бомбардировщик. В 2016-м после нормализации отношений между странами сообщение было восстановлено. Спустя год власти Турции решили не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма. Запрет касался кораблей под любым флагом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали такое решение. Киев и страны Запада отказались признать результаты голосования и ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших республику, а также людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове.

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