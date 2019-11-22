Флот США у китайских берегов разгневал Китай

Маневры флота США снова вызвали возмущенную реакцию правительства Китая — корабли дважды прошли мимо островов в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими вопреки мнениям других стран. Об этом сообщило агентство Reuters.

Корабль прибрежной зоны «Габриэль Гиффордс» прошел в 12 морских милях от рифа Мисчиф, части архипелага Спратли. Эсминец «Уэйн И. Мейер» в то же время прошел рядом с Парасельскими островами. На владение этими территориями претендуют как контролирующий их КНР, так и Филиппины, Вьетнам и Тайвань.

Китайские военные заявили, что внимательно следили за перемещениями американских судов. «Мы призываем США прекратить эти провокационные действия, чтобы избежать непредвиденных последствий. Суверенитет Китая на островах Южно-Китайского моря не обсуждается», — заявил представитель армии Китая.

Реанн Моммсен, представитель 7-го флота ВМС США, к которому принадлежат корабли, объяснила такой шаг американской армии. По ее словам, миссии американских кораблей основаны на верховенстве права и призваны «демонстрировать нашу преданность соблюдению прав и свобод на законное использование морского и воздушного пространства, гарантированных всем народам», — приводит издание ее слова.

Ранее в этом году американские боевые корабли уже трижды заходили в воды, которые Китай считает своими. За весь прошлый год такое случалось пять раз, за 2017 год — четырежды.

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