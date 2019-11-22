Кремль высказался о новых правилах медосмотра водителей

Новые правила медосвидетельствования водителей оправданные, но не была учтена высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 22 ноября.

«Президент высказал свою точку зрения, и Минздрав достаточно оперативно отреагировал в том плане, что они не отменили как таковое решение, а взяли еще полгода на то, чтобы доработать эту тему», — сказал он.

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По словам Пескова, одна из основных проблем заключается в импортных расходных материалах, которые необходимы для проведения новых анализов. Он подчеркнул, что это не коррелируются с установками главы государства относительно локализации производства.

21 ноября глава государства Владимир Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей. Он согласился с необходимостью дополнительных обследований, связанных с употреблением наркотиков, но призвал с умом подходить к утверждению конкретных методов.

Минздрав отложил вступление приказа в силу.

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