Подчиненные вступились за уволенного из-за правил медосмотра водителей врача

Сотрудники центра наркологии имени В.П. Сербского создали петицию в защиту уволенного директора Татьяны Клименко, которая ранее одобрила изменения правил медосмотра водителей. Об этом сообщает издание Baza в пятницу, 22 ноября.

Сотрудники центра отмечают, что позже врач дала отрицательный отзыв на новую программу освидетельствования водителей, но его уже не приняли. В петиции говорится, что специалист считала нецелесообразным внедрять анализ на хронический алкоголизм из-за его дороговизны.

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В разговоре с Baza Клименко призналась, что хотела бы вернуться в организацию, где она проработала 39 лет.

Накануне стало известно, что министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила Клименко с должности директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского.

Информация об этом появилась в прессе после заявления президента Владимира Путина, который назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей.

Новые правила способствуют существенному удорожанию справки. В Минздраве приняли решение отложить вступление приказа в силу.

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