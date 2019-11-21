Стало известно о наказании одобрившей порядок проверок водителей чиновницы

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, названный президентом России Владимиром Путиным чушью. Об этом сообщает издание Baza, не указывая источник информации.

По информации издания, Клименко написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Уточняется, что позднее чиновница поменяла свое мнение, но его рассматривать уже не стали.

О своем увольнении Клименко якобы сама сообщила коллегам. 22 ноября станет ее последним рабочим днем.

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Ранее Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей, назвав их чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать «поэтапно и с умом». При этом Путин согласился, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков. В Минздраве приняли решение пока отложить вступление приказа в силу.

По новым правилам стоимость справки может вырасти в 13 раз. Узнав об этом, сразу в нескольких городах России люди выстроились в очереди, чтобы успеть оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав.

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