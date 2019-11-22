Москвичам пообещали потепление

В середине следующей недели в Москве ожидается потепление до нуля градусов и снег с дождем. Снегопадов ближайшие пять-семь дней не будет, и снежного покрова не образуется, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В середине следующей недели может покружить небольшой снежок, который перейдет в смешанную фазу: то ли мокрый снег, то ли дождь. И нельзя сказать, что у нас прямо образуется снежный покров, и он полностью покроет землю», — уточнила она.

По ее словам, после выходных в столицу придет теплый воздух, и температура повысится до нуля, поэтому «даже если выпадет снежок, то он, скорее всего, растает».

Ранее в центре погоды «Фобос» москвичам пообещали метеорологическую зиму 21 ноября. Тогда ночью похолодало до минус 10 градусов, днем было чуть ниже нуля. По прогнозам синоптиков, до конца ноября температура будет выше нормы.

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