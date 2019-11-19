Москвичам назвали точную дату прихода зимы

Метеорологическая зима наступит в Москве в четверг, 21 ноября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT.

По его словам, влияние арктического антициклона начнет чувствоваться уже в среду, 20 ноября. Туманы могут продержаться до полудня, тогда как дневная температура может упасть до 0 градусов, а вечерняя — до минус 3. «Начиная с четверга мы вступаем в метеорологическую зиму», — пояснил синоптик.

В центре погоды изданию пояснили, что 21 ноября ожидается солнечная погода без осадков. Ночью похолодает до минус 10 градусов, днем температура воздуха будет чуть ниже 0 градусов. Вместе с тем Тишковец подчеркнул, что погода в Москве все равно превышает норму на 3-5 градусов.

«В целом любой из зимних месяцев будет теплее многолетних значений», — отметила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик подчеркнула, что речь идет о средних температурных значениях, поэтому такой прогноз не исключает и морозов.

Ранее Позднякова уже говорила о том, что похолодание наступит во второй декаде ноября. При этом она отмечала, что температура все равно будет выше нормы.

20 сентября Гидрометцентр сообщал, что температура воздуха в России в ближайший отопительный сезон с октября по март будет около или выше нормы. Она превысит нормальные значения за полярным кругом, но на юге Сибири и Дальнем Востоке, наоборот, будет холоднее, чем обычно.

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