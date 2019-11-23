Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

Кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давления, если потреблять его регулярно, заявил врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк. Об этом сообщает Focus.

Кроме того, кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета, отметил эксперт. Он добавил, что в день можно выпивать до четырех чашек кофе.

Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.

Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам.

В октябре ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) выяснили, что шелуха и семенная кожура кофейных зерен содержат фенольные соединения, которые полезны в борьбе с ожирением и диабетом 2-го типа.

Исследователи показали, что, когда жировые клетки мышей обрабатывают экстрактами шелухи, два фенольных соединения — протокатеховая кислота и галловая кислота — уменьшали воспалительные процессы, а также улучшали чувствительность к инсулину и усвоение глюкозы. Кроме того, вещества не были токсичны для организма.

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