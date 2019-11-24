России понадобились драгоценности

Импорт драгоценностей в Россию за первые восемь месяцев 2019 года составил 658,8 миллиона долларов, что на 45,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в обзоре компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Подавляющее большинство драгоценностей — 98,7 процента — были ввезены в 10 субъектов Российской Федерации. Первое место среди них заняла Москва, импортировавшая изделий на 286,5 миллиона долларов. Также в первую тройку вошли Красноярский край (179,4 миллиона) и Санкт-Петербург (59,7 миллиона).

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Лидером по импорту с января по август стали ювелирные изделия (198,9 миллиона долларов). За ними идут отходы и лом драгоценных металлов (184,3 миллиона) и алмазы (119,9 миллиона долларов).

35,6 процента всех ввезенных в страну алмазов пришлось на Якутию, которая добывает 99 процентов всех алмазов России. В Красноярский край были ввезены 51,5 процента всего импорта лома драгоценных металлов. 82 процента всех ювелирных изделий было ввезено в Москву.

В третьем квартале нынешнего года в мире был отмечен спад спроса на ювелирные украшения. Снижение составило 16 процентов — до 460,9 тонн — и объяснялось экспертами ростом цен на золото.

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