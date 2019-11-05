В мире обрушился спрос на ювелирные украшения

Мировой спрос на ювелирные украшения в третьем квартале текущего года сократился на 16 процентов — до 460,9 тонны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

Эксперты объяснили сокращения спроса, в частности, ростом цен на золото: драгоценный металл по итогам третьего квартала подорожал в среднем на пять процентов — примерно до 1,5 тысячи долларов за унцию.

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Также была упомянута общая нестабильность в мировой экономике и геополитике. По словам специалистов, обрушение цен обусловлено не только торговым противостоянием США и Китая, но также и замедлением экономики Германии и ситуацией с Brexit. Директор группы исследований рынка WGC Алистер Хьюитт указал, что в сложившейся экономической ситуации золото будет выгодной инвестицией.

В середине октября в российском Минпромторге констатировали снижение спроса на ювелирную продукцию из драгоценных металлов. Например, потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза за пять лет — до 41 тонны. Что касается серебра, то рынок сокращается, в том числе из-за падения покупательной способности населения.

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