Покупатели элитных алмазов начали «воротить носы» от драгоценных камней

Покупатели бриллиантов De Beers воспользовались гибкостью компании и начали отказываться от покупки драгоценных камней. В результате продажи концерна в августе рухнули до 280 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Показатель оказался на 44 процента ниже уровня годичной давности (503 миллиона долларов), но на 12 процентов выше, чем месяцем ранее. Повышенная гибкость De Beers также обусловлена накоплением избыточного числа камней у огранщиков и ювелиров, которым стало не выгодно закупать камни на фоне стагнирующего спроса на ювелирные украшения.

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В середине июля De Beers принял решение сократить производство в 2019 году из-за переизбытка драгоценных камней на рынке. Продажи компании сократились на 500 миллионов долларов по сравнению с 2018-м. Из-за этого De Beers пришлось пойти на уступки клиентам, увеличив долю разрешенных отказов по покупке мелкоразмерных алмазов и разрешив клиентам откладывать уже согласованные сделки.

В конце июля члены «элитного клуба» покупателей De Beers, куда входят Signet Jewelers, Graff и Tiffany & Co, пожаловались на сложности: им стало труднее зарабатывать из-за установленных компанией цен, которые временами оказывались выше рыночных. Некоторым участникам закрытых торгов в Ботсване, который отбирал концерн, пришлось действовать себе в убыток.

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