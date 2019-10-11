Названы самые выгодные для вложений драгоценные камни

Цветные драгоценные камни за последние годы дорожали быстрее бриллиантов, но именно последние останутся более привлекательными для инвестиций. Об этом сообщает Forbes.

Специалисты компании Knight Frank констатировали, что за прошедшее десятилетие бриллианты подорожали на 113 процентов, а цветные драгоценные камни — на 112, но последние набирают большую популярность. Отдельно аналитики отметили рубины, рынок которых показал максимальный рост. Генеральный директор Gemfields Шон Гилбертсон указал, что с 2009-го мировые цены за карат изумруда или рубина превысили стоимость карата бесцветных бриллиантов. «Я не сомневаюсь, что в скором времени сапфиры также обгонят бриллианты в цене», — добавил он.

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В настоящее время главная тенденция на рыке — замещение природных камней синтетическими. Одновременно производство натуральных камней дорожает: это происходит на фоне истощения запасов и возрастания стоимости разработки новых месторождений. «Когда рынок пресытится синтетикой, они (натуральные камни — прим. "Ленты.ру") снова вырастут в цене», — уверен директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин.

Одновременно аналитики настаивают на том, что бриллианты сохранят свою инвестиционную привлекательность. Управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович посоветовал вкладываться не в украшения, а именно в камни: обычно их покупают у дилеров или аукционных домов.

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