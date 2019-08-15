Российский бриллиант оценили в 65 миллионов долларов

Российская компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант «Призрак Розы». Об этом сообщил пресс-секретарь компании Евгения Козенко, передает Bloomberg.

Драгоценный камень весом 14,83 карат планируется продать на торгах в ноябре. Козенко не назвала сумму, которую компания рассчитывает получить от его продажи. Однако, по словам председателя правления Fancy Color Research Foundation Эдема Рачминова, стоимость обработанного алмаза может достигать 65 миллионов долларов, что станет одной из самых больших цен за бриллиант в истории, отмечает издание.

Эксперт также отметил, что цветные бриллианты, сформированные борными или азотными примесями, считаются редкостью и оцениваются очень высоко. Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии. Он стал самым крупным розовым камнем в истории российской алмазодобычи, его вес составил 27,85 карата. Название драгоценный камень получил в честь одноактного балета Михаила Фокина, поставленного в труппе Русского балета Дягилева, премьера которого состоялась в 1911 году.

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