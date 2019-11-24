Решивший помешать Трампу миллиардер Блумберг начал предвыборную кампанию

Американский миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку, чтобы победить нынешнего лидера США Дональда Трампа и «восстановить Америку». Об этом бизнесмен написал в своем Twitter-аккаунте. Также заработал его предвыборный сайт.

«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа», — написал он.

О президентских амбициях Блумберга стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось, что 77-летний политик не видит сильных кандидатов среди демократов, хотя раньше был уверен в Джо Байдене, поэтому решил сам идти в президенты, так как считает Трампа «беспрецедентной угрозой» американской нации.

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год. В 2008 году он инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м бизнесмен поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Блумберг является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg и одним из богатейших людей в мире — его состояние оценивается более чем в 50 миллиардов долларов.

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