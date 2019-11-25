На Бали голые туристы прыгнули в бассейн на скутере и попали на видео

В Индонезии на острове Бали двое туристов без одежды прокатились на скутере. Видеозапись произошедшего была опубликована порталом 9News.com.

На кадрах ролика видно, как пара мужчин, на одном из которых надета только кепка, а на другом — шлем, разгоняются на скутере и прыгают на нем в бассейн.

Как удалось выяснить изданию, изначально видео появилось в Instagram-аккаунте одного из его героев, 23-летнего жителя австралийского Перта под ником raymond_rb. В ответ на критику в комментариях к своему посту мужчина заявил, что на записи запечатлен его собственный скутер, и в результате инцидента транспортное средство не получило никаких повреждений.

Австралиец добавил, что каждый год приезжает на Бали как минимум на четыре месяца и пользователям сети не следует обвинять его в том, что своими действиями он проявляет неуважением к местным жителям. Портал отмечает, что юзеры расценили поступок туриста как нечто «неуместное и постыдное». «Властям Бали действительно следует изучить возможность введения запрета на въезд для таких граждан на долгие годы», — заявил один. «Пожалуйста, проявляйте хоть каплю уважения», — заметил другой.

Проводится ли правоохранительными органами проверка по факту произошедшего, пока неизвестно.

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