На Сахалине ввели в эксплуатацию новую ГРЭС

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2, расположенную на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РИА Новости.

«[Новая] ГРЭС не только заменяет выбывающую ГРЭС, но и создает дополнительные резервные мощности для развития Сахалина. Постараемся этими возможностями воспользоваться, привлечь новые инвестиции на Сахалин, чтобы он развивался», — сказал журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который на торжественной церемонии нажал символическую кнопку пуска.

Первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 построена в шести километрах от села Ильинское Томаринского района региона.

Установленная электрическая мощность первой очереди ГРЭС — 120 мегаватт. Годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 миллионов кВт∙ч, что составляет треть необходимой острову электроэнергии. В качестве топлива на станции применяется уголь местных месторождений.

Новую электростанцию построили для замены выработавшей ресурс ГРЭС в селе Лермонтовка Поронайского района. На возведение первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 было затрачено около 39 миллиардов рублей.

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