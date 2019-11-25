Норвежец сжег Коран на площади и спровоцировал скандал с Пакистаном

rt.com

Власти и общество Пакистана возмутились после того, как норвежский активист сжег на площади Коран, священную книгу мусульман. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Пакистана сообщил о том, что на прошедших выходных вызвал к себе посла Норвегии. «Мы еще раз подчеркиваем то, что Пакистан осуждает это действие, ранящее чувства 1,3 миллиарда мусульман по всему миру, включая пакистанцев. Более того, такие действия не должны быть оправданы свободой самовыражения», — приводят журналисты заявление пакистанских дипломатов.

В пакистанском городе Карачи прошла демонстрация, участники которой протестовали против «осквернения» Корана и жгли флаги Норвегии и США. На видео, заснятом телеканалом RT, видно, что в ней принимали участие местные священнослужители.

Негодование мусульман вызвал поступок Ларса Торсена, главы движения «Остановим исламизацию Норвегии» (SIAN). 19 ноября норвежец публично поджег священную книгу магометан, после чего на него напали двое иммигрантов из исламских стран. Одного из них задержала полиция.

Вскоре после ареста была создана онлайн-петиция, призывающая освободить задержанного мужчину. В ней его называют «защитником Корана».

«Люди могут не соглашаться с исламом или даже критиковать его, но если кто-то специально унижает или оскорбляет нашу священную книгу — мы с этим не смиримся. Вы не можете надеяться, что мусульмане будут спокойно смотреть на такое. Поэтому то, что он сделал, весьма естественно», — говорится в тексте петиции. На момент публикации ее подписали более 4,3 тысячи человек.

В 2017 году Дания стала последней западноевропейской страной, отменившей закон о богохульстве: власти сняли обвинения с мужчины, опубликовавшего ролик со сжиганием Корана и перестали преследовать своих граждан за подобные действия.

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