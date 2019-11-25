В Петербурге посадили провалившего задание киллера

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя Алексея Янулевичуса за покушение на убийство участника молодежного чемпионата мира по боксу из Таджикистана. Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

Подсудимого оправдали по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), так как в суде было установлено, что он оружие не приобретал и не хранил, а взял в указанном месте и использовал по назначению, отмечает «Фонтанка.ру». Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации издания, Янулевичус пытался застрелить таджикского боксера по фамилии Самадов по заказу авторитетного петербуржца Антона Иконникова. Мотивом для убийства стала месть за то, что потерпевший, работавший охранником на рынке в Купчино, отказался пропустить на территорию автомобиль Иконникова. Перепалка между мужчинами переросла в драку, в которой одержал победу боксер.

Как установил суд, в феврале 2018-го Янулевичусу было поручено убийство Самадова, обвиняемому сообщили адрес места жительства жертвы и расположение тайника, в котором он должен взять пистолет. 22 февраля Янулевичус приехал на Варшавскую улицу и зашел в подъезд жилого дома, где подкараулил боксера. Киллер выстрелил в жертву три раза: в голову, тело и по рукам. Полагая, что потерпевший скончается от полученных ранений, Янулевичус скрылся с места преступления.

Самадова нашли жильцы и вызвали скорую, благодаря чему он выжил.

Янулевичус вину в покушении на убийство не признал, заявив, что умысла у него не было.

Уголовное дело в отношении предполагаемого заказчика выделено в отдельное производство. Иконникову, помимо покушения на Самадова, вменяется организация заказного убийства еще одного боксера — Николая Савельева, совершенное в мае 2018 года. По версии следствия, его ликвидировали после того, как он решил порвать с преступной группировкой, занимавшейся торговлей наркотиками. Находившегося под арестом по этому эпизоду Иконникова отправили в психбольницу на обследование, где он в июле 2018-го попытался убить соседа по палате, в котором заподозрил агента оперативников.

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